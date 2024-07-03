Turistler yılda sadece 10 gün oluşan gün batımını için Erzurum'a geliyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki gün batımı yılın sadece 10 gününde unutulmaz bir manzaraya sahne oluyor. Dünyanın birçok ülkesinden turist, Karanlık Kanyon'daki gün batımını görmek için Erzurum'a geliyor.

Yılın sadece 10 gününe münhasır Karanlık Kanyondaki gün batımını görmek için dünyanın birçok ülkesinden turist Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

SADECE 10 GÜN GÖRÜLEBİLİYOR

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyonda bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyonda bu manzara sadece 10 gün izleniliyor.

Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor.

Karanlık Kanyonun tam ortasından batan gün batımının temmuz ayının başlarında başlayıp 10 gün bu manzarayı izleyebilmenin mümkün olduğunu kaydeden yöre insanlarından turizmci Güven Gürdal, "Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyonun ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor." dedi.