Yerli turistin tatil tercihleri değişti! Yüzde 50 daha az ödemek mümkün

Turizm sezonu öncesi konaklama fiyatlarının yüzde 90 civarında artması yerli turistin tercihlerini değiştirdi. Hem geceleme sayısı azaldı, hem de düşük sezona talep artı.

Turizm sezonu başlamadan önce oteller 'enflasyon' nedeniyle yüzde 80'lere varan oranlarda zam yaptı. Birçok yerli turist, çözümü farklı ayları tercih etmekte buldu. Bu yıl tatile gideceklerin bir kısmı haziran-temmuz ve ağustos ayları yerine eylül-ekim aylarında tatili tercih ediyor.

YARI FİYATINA TATİL YAPMAK MÜMKÜN

Ekonomim'in haberine göre; yerli turist tatilden vazgeçmek yerine hem geceleme sayısını azalttı, hem de tarih değişikliğine gitti. Sektör temsilcileri, yoğun yaz sezonu yerine düşük sezonunu tercih edenlerin aynı otele yüzde 50’ye yakın daha az ödeyebildiğini belirtiyor.

Yerli turistin tatilini 7 aya yaydığını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Okula giden çocuğu olan aileler dışında artık farklı aylarda tatil yapma imkanı olanlar yüksek sezon yerine nisan-mayıs, eylül-ekim gibi ayları tercih ediyor. Konaklama süreleri azalıyor. Erken rezervasyon da gelişiyor, yurt içi satışların yüzde 50’si erken rezervasyondan geliyor" ifadelerini kullandı.

DENİZ TURLARINDAN KÜLTÜR TURLARINA KAYIŞ VAR

Turizm sektörünün enflasyondan çok fazla etkilendiğini ve buna bağlı olarak yerli turistin alternatif arayışına girdiğini belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Mesela yerli turist Mersin gibi daha güneye iniyor ya da daha kuzeye çıkıyor. Deniz turlarından kültür turlarına kayış var. Enflasyon artıyor ama kurlar bir süredir stabil, bu sebeple yurtdışına giden artıyor. Deniz için Mısır gibi ucuz ülkeler tercih ediliyor" dedi.

Geçen yıla göre yüksek sezon konaklama fiyatlarında yüzde 70-80 oranında artış olduğunu söyleyen Onaran, eylül-ekimde aynı otelde yüzde 50’ye yakın daha uygun fiyatlı tatil yapılabildiğini söyledi.

ORTALAMA GECELEME SAYISI AZALDI

TÜİK hanehalkı yurt içi seyahat araştırmasına göre; 2023 yılında ortalama geceleme sayısı 8,8’den 7,7’ye düştü. Seyahat harcamaları içinde yüzde 17 ile en düşük pay konaklamanın olsa da konaklama harcamaları yüzde 164,3’lük artışla en fazla artan kalem oldu.

Seyahate çıkanlar en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı, ikinci sırada “kendi evi” üçüncü sırada ise otel yer aldı.