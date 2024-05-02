Arap turistin İstanbul'da dayak yediği iddiası yalanlandı

Sosyal medyada bir görüntüyü İstanbul'da Suudi bir turist gasbedilip darbedilmiş gibi paylaşan hesaplar yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yapılan açıklamada "İddialar gerçek dışıdır" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesaplarından Arap kamuoyunu manipüle etmek amacıyla paylaşılan, "İstanbul Fatih’te saldırıya uğrayarak gasp edilen şahıs Suudi Arabistanlı bir turist veya Arap turist çıktı." şeklindeki iddiaları yalanladı.

"ARAP TURİST OLDUĞU GERÇEK DIŞIDIR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul’da bir iş yerine ait nakit parayı kendilerine ait başka bir şubeye götürmek üzere bulunduğu konumdan ayrılan iş yeri çalışanı gasp edilmiştir. Bahse konu görüntülerde saldırıya uğrayan şahsın, Arap bir turist olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır.

2'Sİ YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahısların 4 kişi olduğu belirlenmiş, konu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerine devredilmiştir. Şüphelilerden ikisi yakalanmıştır. Saldırganların hızlı bir biçimde yakalanması ile olay sırasında gasp edilen nakit para sahiplerine teslim edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."