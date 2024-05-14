Türk yazılımı Rezervem ile rezervasyon iptaline son 

Restoranları dijitalleştiren Türk yazılımı Rezervem, rezervasyon iptallerinin önüne geçiyor. 5 yıldıza sahip 100'den fazla restoranı barındıran uygulama, rezervasyon iptallerini minimuma indirdi.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Restoranları dijitalleştiren Rezervem, misafirlerinden provizyon veya ön ödeme alma imkanı sağlayarak rezervasyon iptallerinin önüne geçiyor.

Bugün 5’i Michelin yıldızına sahip 100’den fazla restoranda hizmet verdiklerini belirten Rezervem CEO’su Bekir Topuz, ‘no show’ yani rezervazyon iptallerini minimuma indirerek restoranlara bugüne kadar 1.9 milyon TL gelir sağladığını söyledi.

Topuz “Bugün Sunset’te iki tane rezervasyon iptalinin restorana bedeli en az 6 bin lirayı buluyor. Boş masaların restoranlara maliyetini düşünün. Rezervem ile iptal oranlarını yüzde 90 düşürmeyi başardık. Ayrıca bir restoranda rezervasyon onayı 2-3 kişi tarafından yürütülen telefon trafiğini ortalama 2 saat azalıyor. Restoranlar rezervasyon taleplerini hiç vakit kaybetmeden kolayca gerçekleştirirken misafirlere SMS ve e-Posta bildirimleri göndererek, rezervasyon hatırlatmaları ve tek tıkla rezervasyon iptali yapıyor. Misafirlerden geri bildirim alınmasına da imkan sağlayan Rezervem, misafirlerin tüm restoran yolculuğunun detaylıca analiz edilmesini sağlıyor” dedi.

Rezervem, restoranlara sunduğu finansal araçlar sayesinde bugüne kadar toplamda 140 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaşırken, bunun 107 milyonu provizyon, 32 milyonu da ön ödeme olarak gerçekleşti. Rezervem, 2024 yılında 250 lokasyon sayısına ulaşarak VIP vale, restoranda kolay ödeme, hediye çeki, tadım menüsü gibi birçok ayrıcalıklı hizmetle yüzde 300 büyüme hedefliyor.