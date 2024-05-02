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Haberler > Ekonomi > TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın: Beyaz eşyada tüm bankalar 9 taksit yapsın

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın: Beyaz eşyada tüm bankalar 9 taksit yapsın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın: Beyaz eşyada tüm bankalar 9 taksit yapsın

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankalara çağrıda bulunan TÜRKBESD Başkanı Sığın “9 taksit çok makul bir süreç. Bu, tüketiciye nefes aldırır” dedi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, yaz aylarında piyasada canlılık beklediklerini ancak yüksek faizlerin ve bazı bankalarca 9’dan daha az uygulanan taksit sayısının satın alma imkânını zorlaştırdığını belirtti.

"DOKUZ AY MAKUL BİR TAKSİT SÜRECİ"

Beyaz eşya satışlarında 9 taksit uygulamasının bütün bankalar tarafından yapılması talebinde bulunduklarını aktaran Sığın, şöyle devam etti: Düzenlemeye göre beyaz eşya satışlarında 9 taksit olabiliyor. Bütün bankalarda bu 9 taksit uygulansa tüketici çok daha rahat edecek. Şu anda daha düşük taksit uygulanan banka seçenekleri var ama ortalama ömrü neredeyse 12 sene olan bir cihazın peşin alınması tüketici için çok zor bir şey. Dokuz ay taksit imkânı çok makul bir taksit süreci. Bütün bankaların 9 taksit uygulaması, gerçekten tüketici nezdinde olumlu bir hareket olacaktır, toplam tüketimi de arttırmayacaktır. Ürünlerimiz ihtiyaç ürünleri. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu anda insanların almaktan başka seçeneği kalmıyor ama daha düşük taksit sayısını ödemek veya o taksitleri çok daha yüksek faizlerle maliyetlendirerek ödemek tüketicileri yoruyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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