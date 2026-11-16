Ekonomi

Türkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi

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Türkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi
Başlık ResmiTürkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini açıkladı.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (PP-26) kapsamında gerçekleştirilen seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Tam Yetkili Temsilciler Konferansında gerçekleştirilen seçimlerde yeniden ITU Konsey üyeliğine seçildik. 2002 yılından bu yana sürdürdüğümüz ITU Konsey üyeliğimize 2027-2030 döneminde de devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi
Başlık ResmiTürkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi

Türkiye’nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ITU Konseyinde üstlendiğimiz sorumluluğu yeni dönemde de yerine getirecek, haberleşme teknolojilerinin gelişimine ve dijital geleceğin şekillendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Türkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi
Başlık ResmiTürkiye, 2027-2030 dönemi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği konsey üyeliğine seçildi
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