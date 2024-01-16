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    Türkiye, gıda ve sanayide cazibe merkezi oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Coğrafi konumu itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımlarda bölgesinde lider ülke yolunda ilerliyor.

    Türkiye, gıda ve sanayide cazibe merkezi oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin de içinde yer aldığı bu geniş coğrafyada sahip olduğu stratejik konum sayesinde son 20 yılda küresel yatırımların yüzde 20’sine ev sahipliği yapan öncü destinasyonlardan biri oldu. Bölgeye yönelen yatırım projelerinin sayısı pandeminin etkisiyle 2020 yılında bir miktar azalsa da sonrasında ise hızla toparlanarak tarihî zirvesine ulaştı. Yatırım Ofisi’nin raporunda, söz konusu artışta “yakın ülkelerden tedarik (near-shoring)” yaklaşımının etkili olduğu değerlendirildi. Bununla beraber, özellikle dijital sektörler ile katma değeri yüksek hizmet sektörlerindeki yatırımların hızla bölgeye yönelmesi bu artışta rol oynadı.

    Rapora göre, Türkiye, son 10 yılda gıda-tarım sektöründeki payını üç katın üzerinde artırarak bölgeye yönelen her beş yatırımdan birini çekti. Söz konusu dönemde sanayi sektörü ise payını yaklaşık iki kat artırdı. Bu başarıda, otomotiv, makine, kimya gibi küresel tedarik zincirlerine entegre sektörlerde çekilen imalat sanayi yatırımları büyük rol oynadı. Türkiye’nin, imalat projelerinde bölgesinin açık ara lider ülkesi olduğu vurgulanan raporda, “Türkiye, bir önceki 10 yıllık döneme göre, imalat projelerinde bölgesindeki payını yaklaşık 4,5 katına çıkararak bölgesinde açık ara lider ülke olmuştur. Türkiye,  birleşme ve satın alma türü yatırımlarda bölgesinin en fazla yatırım çeken ikinci, sıfırdan yatırımlarda ise bölgenin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biridir. Türkiye, bir önceki 10 yıllık döneme göre, sıfırdan yatırımlarda bölgeden aldığı payı artırarak bölgesinin en fazla sıfırdan yatırım çeken üç ülkesinden biri olmuştur” bilgisine yer verildi. Türkiye’nin son 10 yılda hizmet sektöründeki bölgesel payını ise koruduğu hatırlatılan raporda, “Bölgede yapılacağı duyurulan yatırımların faaliyet türü bakımından dağılımı incelendiğinde, imalat, Ar-Ge ve ortak hizmet merkezi (OHM) projeleri pandemi sonrası dönemdeki artışlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle OHM projeleri son üç yılda yaklaşık 2,5 katına çıkarak rekor kırmıştır” denildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TürkiyeYatırımTarımSanayiİmalat
    Haberler > Ekonomi > Türkiye, gıda ve sanayide cazibe merkezi oldu
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