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    Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 63 arttı. Uzmanlar her hâlükârda en kârlı yatırım aracı yine konut dikkat çekti.

    Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
    Ekonomi Haberleri  / Haber Merkezi

    NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 63, iki yılda ise yüzde 132 artış gösterdi. İl özelinde bakıldığında ise; İstanbul’da fiyatlar bir yılda yüzde 75 artarken, Ankara’da yıllık değer artışı yüzde 50, İzmir’de yüzde 55, Bursa’da yüzde 56 ve Antalya’da ise yüzde 78 olarak gerçekleşti. Bu süreçte doların yıllık artışı yüzde 56, iki yıllık artışı yüzde 97; avro ise yıllık yüzde 50, iki yıllık yüzde 102 artış gösterdi. Kira getirisi de hesaplandığında, konut yatırımının yıllık toplam getirisi yüzde 71, iki yıllık getiri ise yüzde 151 olarak gerçekleşti.

    EN KARLI YATIRIM OLDU

    Uzmanlar “Konut satışlarında düşüş eğilimi olsa da, güvenli yatırım pozisyonunu korumaya devam ediyor. Her hâlükârda en kârlı yatırım aracı yine konut oldu. Bu kazanç ivmesinin 2024 yılında da sürmesini bekliyor” diyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Haber Merkezi
    EvKonutPiyasaYatırım
    Haberler > Ekonomi > Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
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