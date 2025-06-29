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Türkiye harekete geçti! 4 bin avro maaş, aile ve eğitim desteği de verilecek...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye harekete geçti! 4 bin avro maaş, aile ve eğitim desteği de verilecek...
Türkiye, Tersine Beyin Göçü, TÜBİTAK, Eğitim Desteği, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye tersine beyin göçü için harekete geçti. TÜBİTAK, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı için çağrıda bulunacak. Araştırmacılara 4 bin avroya yakın aylık maaşın yanı sıra aile ve eğitim desteği de dahil çok sayıda imkan sunulacak, işte detaylar...

Türkiye tersine beyin göçü için harekete geçti. TÜBİTAK, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3) kapsamında 2025, 2026 ve 2027 yılı olmak üzere üç çağrıya çıkacak. Bu yılki çağrı 1 Eylül 2025’te açılacak ve 1 Aralık 2025’te kapanacak. Toplam 33 araştırmacı fonlanacak. Gelecek yılki çağrı 3 Ağustos 2026’da açılıp, 3 Kasım 2026’da sona erecek ve 33 araştırmacı desteklenecek. 2027 yılında ise 1 Temmuz 2027’de açılıp 1 Ekim 2027’de bitecek ve 34 araştırmacıya destek sağlanacak.

3 BİN 980 AVRO MAAŞ VERİLECEK

Program kapsamında araştırmacılara aylık olarak 3 bin 980 avro maaş, 600 avro aile desteği, 1.000 avro araştırma, eğitim ve ağ kurma desteği, 250 avro eğitim desteği, 130 avro kurum hissesi (ev sahibi kuruma ödenecek) ve 50 avro seyahat desteği sağlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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