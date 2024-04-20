Türkiye, karma yem üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'nci sırada!

Yeni üretim sezonu başlarken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin, karma yem üretiminde dünyada 7’nci, Avrupa’da da 1’nci ülke olduğunu söyledi.

Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisine katılan Bakan Yumaklı, “Ülkemiz yem sektörü, son dönemde yaptığı atılımlarla önemli başarılara imza attı. 2023 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki karma yem üretimi işletme sayısı 1624’ye yükseldi. Üretim kapasitesi de yıllık 34,3 milyon tona çıktı. Ülke olarak bu kapasitemizin yüzde 81’ini kullanıyoruz. Yıllık 28 milyon karma yem üretimiyle dünyada 7’nci, Avrupa’da da en fazla üretim yapan 1’inci ülkeyiz” dedi.

ARPA VE BUĞDAY EKİM ALANLARI ARTTI

Yeni bir üretim sezonun başında olunduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, yem sektörü için önemli olan bazı bitkisel ürünlerin mevcut durumları hakkında da bilgi verdi. Yumaklı, “Arpa ekim alanlarında geçen yıla göre yüzde 4’lük bir artış söz konusu. Buğday ekim alanlarında yine geçen yıla kıyasla yüzde 7’lik bir artış var.

Dane mısır üretiminde geçen yıl çok önemli bir üretim rakamına ulaşmıştık. 2024’te de bu üretim rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Buğday ve arpa üretimi ile ilgili yağışlar noktasında kritik bir eşikteyiz. Özellikle Mayıs’ın 15’ine kadarki yağışları çok yakinen takip edeceğiz. 1 Ekim 2023 -15 Nisan 2024 tarihleri arasında yağışlarda, normaline göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 civarında artış gerçekleşti.

Buğday ve arpada, yağışları dikkate aldığımızda 2023 yılı rakamlarını yakalayacağımızı ve hatta geçeceğimizi de söylemek istiyorum” açıklamasını yaptı.