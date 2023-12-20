Türkiye petrol ihracat merkezi olacak! Enerjide 'jet' hamle, yakıt Türkiye'den gidecek

20 Aralık 2023 10:16 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:16

Son dönemde enerji alanında büyük atılımlar yapan Türkiye, Gabar'daki sondaj çalışmaları ile petrol ihraç edebilen bir ülke haline geldi. Yılda 300 bin ton jet yakıtı ithal etmeleri gerektiğini belirten Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov, Türkiye ve Çin'den ithalatın artırılacağını açıkladı. Smailov, "Jet yakıtı eksikliği havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorun haline geldi" dedi.

Smailov, ülkenin havacılık sektörünün gelişiminde olumlu sonuçlar gözlemlediğini söyledi. Smailov, hükümet oturumu sırasında yaptığı açıklamada, uçuş sayısının yıl içinde neredeyse iki katına çıkarak 410 bine ulaştığını belirtti.

Başbakan, Yolcu akışının yüzde 13'lik bir artışla 22 milyon kişiye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. İç hat uçuşları 644 rotada haftada 51 uçuşa yükseltildiğine dikkat çekti. Smailov, şunları kaydetti:

"Bu yıl 16 uluslararası rotada uçuşlar yeniden başladı. Kuala Lumpur, Singapur, Tokyo ve diğer şehirlere yeni uçuşların önümüzdeki yıl açılması planlanıyor. Havaalanı altyapısı geliştiriliyor. Şu ana kadar havaalanlarının geliştirilmesine yaklaşık 2,1 milyar dolar özel yatırım yapıldı."

JET YAKITI EKSİKLİĞİ BÜYÜK BİR SORUN

Kazakistan'ın yılda yaklaşık 300 bin ton jet yakıtı ithal etmesi gerektiğini belirten Başbakan, yakıt eksikliğine dikkat çekti. Sorunu çözmek için Smailov, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeyi, depolama için altyapı oluşturmayı ve Türkiye ile Çin'den ithalatı artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Smailov, ayrıca mallar ve yolcu kaydı için geliştirmeler yapılması gerektiğini de belirtti. Kazakistan, mal taşıma hacmini yılda 130 binden 1 milyon tona çıkarmayı ve yolcu akışını 25 yılına kadar 2030 milyon kişiye çıkarmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE VE ÇİN'DEN İTHAL EDİLECEK

Gabar ve bölgedeki diğer sondaj kuyularıyla dışarıdan petrol ithalatını azaltan Türkiye, artık jet yakıtı ihraç ediyor. Türkiye'nin Kazakistan'a yakıt ihracatı yapması, son dönemde atılan adımların olumlu sonuçları arasında bulunuyor. Sondaj çalışmalarının genişlemesiyle, ihracatın daha da artması, ithalatın ise azalması bekleniyor.

Öte yandan Çin, Kızıldeniz'de devam eden kriz nedeniyle jet yakıtı ihraç etmede sıkıntılar yaşadığını ilan etti.

BAKAN BOLAT 'EN YÜKSEK SEVİYEDE' DİYEREK DUYURMUŞTU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Türkiye'nin üresel ticaretten aldığı payın en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı. Yakıt ihracatına da değinen Bolat, "Bu yükselişin ana sektörlerimize yayıldığı, küresel ticaretten aldığımız payın tarım, yakıtlar ve madencilik ile imalat sektörlerinde tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DAN İTHALATI YASAKLAMIŞTI

Kazakistan'ın havayolu şirketi Temir Zholy, Haziran ayında Rusya'dan yakıt ithalatını yasaklamıştı. Şirket, Rusya'nın demiryolu ile jet yakıtı ithalatına getirilen konvansiyonel yasağın Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’nın talebi üzerine uygulamaya konulduğunu belirtti.

Temmuz ayı sonuna kadar devam eden yasak, Rusya’dan aşırı miktarda jet yakıtı ithal edilmesi nedeniyle alınmıştı.