Türkiye’de en çok satan otomobiller! Zirvede bakın hangi marka ve model var
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa’ya oranla farklı dinamiklere sahip olan Türkiye otomobil pazarı ve kullanıcıların satın alma önceliği oldukça farklı. Vergi oranları, MTV dilimi, ikinci elde piyasa gücü, satış sonrası parça ve servis bulunurluğu ne kadar önemli olsa da, kampanya ve taksit kolaylıkları her zaman markaları ön plana çıkaran unsurlar arasında. Tüm bunlar neticesinde Türkiye'de liderliği yıllardır aynı marka bulundururken, artık listede Çinlilerde var. İşte ayrıntılar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre 2024 takvim yılında ilk 7 aylık dönemde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 senesine oranla yüzde 0,1 oranında; sadece otomobil satışları ise yüzde 3,4 oranında artarak geçen yıla paralel bir seyir izler durumda. Yine ODMD tarafından yayınlanan veriler ışığında 2024 yılında toplam 7 aylık süreçte ülkemizde en çok satan otomobil modeli yine Fiat Egea olarak ön plana çıkarken, ikinciliği ise Renault Clio, üçüncülüğü Megane alıyor. Ülkemizde en çok satılan “model” bazlı sıralamada ilk 10’da şu araçlar yer alıyor.
Sıra
Marka
Model
Toplam satış
1
Fiat
Egea ailesi
49.058 adet
2
Renault
Clio
27.109 adet
3
Renault
Megane
23.940 adet
4
Toyota
Corolla
18.481 adet
5
Chery
Tiggo 8
16.040 adet
6
Chery
Tiggo 7
14.416 adet
7
Togg
T10X
14.248 adet
8
Dacia
Duster
13.067 adet
9
Hyundai
İ20
11.528 adet
10
Chery
Omoda 5
10.683 adet
ÇİNLİLER HIZLI YÜKSELİYOR
Türkiye otomotiv pazarında en çok satan markalara baktığımızda ise yine ODMD verilerine göre ön plana çıkan Fiat olurken Ford ve VW Çinli Chery’nin bir adım önünde yar alıyor. Otomobil + hafif ticari araç toplam satışlarına göre oluşan listede, hiç ticari modeli olmadığı halde sıralamada yer alan Chery pozisyonuyla dikkat çekiyor, liste ise şu şekilde:
Sıra
Marka
Toplam satış
1
Fiat
82.136 adet
2
Renault
72.766 adet
3
Ford
52.974 adet
4
VW
50.664 adet
5
Chery
41.139 adet
6
Peugeot
37.804 adet
7
Hyundai
34.272 adet
8
Citroen
34.205 adet
9
Toyota
32.819 adet
10
Opel
31.611 adet
ELEKTRİKLİ SIRALAMASI ÇOK REKABETLİ
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, T10X modeliyle satışa sunulduğundan bu yana ülkemizde en çok satan elektrikli otomobil konumunda. 2024 yılında ilk 7 ay sonunda toplam 14 bini aşan satışla ön plana çıkan Togg’un ardında ülkemizde en çok satan ikinci elektrikli marka BMW. Tesla ise düşük ÖTV’li modelini satışa sunduktan sonra toparladı ve listede 3’ncü sırada yer aldı. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok satan ilk 10 marka:
Sıra
Marka
Toplam satış
1
Togg
14.248 adet
2
BMW
4.318 adet
3
Tesla
3.502 adet
4
Ssangyong
2.957 adet
5
Mercedes
2.353 adet
6
Hyundai
2.160 adet
7
MG
1.522 adet
8
Volvo
1.219 adet
9
BYD
1.205 adet
10
Opel
1.180 adet