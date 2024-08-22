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Türkiye’de en çok satan otomobiller! Zirvede bakın hangi marka ve model var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’de en çok satan otomobiller! Zirvede bakın hangi marka ve model var

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya oranla farklı dinamiklere sahip olan Türkiye otomobil pazarı ve kullanıcıların satın alma önceliği oldukça farklı. Vergi oranları, MTV dilimi, ikinci elde piyasa gücü, satış sonrası parça ve servis bulunurluğu ne kadar önemli olsa da, kampanya ve taksit kolaylıkları her zaman markaları ön plana çıkaran unsurlar arasında. Tüm bunlar neticesinde Türkiye'de liderliği yıllardır aynı marka bulundururken, artık listede Çinlilerde var. İşte ayrıntılar...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre 2024 takvim yılında ilk 7 aylık dönemde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 senesine oranla yüzde 0,1 oranında; sadece otomobil satışları ise yüzde 3,4 oranında artarak geçen yıla paralel bir seyir izler durumda. Yine ODMD tarafından yayınlanan veriler ışığında 2024 yılında toplam 7 aylık süreçte ülkemizde en çok satan otomobil modeli yine Fiat Egea olarak ön plana çıkarken, ikinciliği ise Renault Clio, üçüncülüğü Megane alıyor. Ülkemizde en çok satılan “model” bazlı sıralamada ilk 10’da şu araçlar yer alıyor.

Sıra

Marka

Model

Toplam satış

1

Fiat

Egea ailesi

49.058 adet

2

Renault

Clio

27.109 adet

3

Renault

Megane

23.940 adet

4

Toyota

Corolla

18.481 adet

5

Chery

Tiggo 8

16.040 adet

6

Chery

Tiggo 7

14.416 adet

7

Togg

T10X

14.248 adet

8

Dacia

Duster

13.067 adet

9

Hyundai

İ20

11.528 adet

10

Chery

Omoda 5

10.683 adet

    

ÇİNLİLER HIZLI YÜKSELİYOR

Türkiye otomotiv pazarında en çok satan markalara baktığımızda ise yine ODMD verilerine göre ön plana çıkan Fiat olurken Ford ve VW Çinli Chery’nin bir adım önünde yar alıyor. Otomobil + hafif ticari araç toplam satışlarına göre oluşan listede, hiç ticari modeli olmadığı halde sıralamada yer alan Chery pozisyonuyla dikkat çekiyor, liste ise şu şekilde:

Sıra

Marka

Toplam satış

1

Fiat

82.136 adet

2

Renault

72.766 adet

3

Ford

52.974 adet

4

VW

50.664 adet

5

Chery

41.139 adet

6

Peugeot

37.804 adet

7

Hyundai

34.272 adet

8

Citroen

34.205 adet

9

Toyota 

32.819 adet

10

Opel

31.611 adet

ELEKTRİKLİ SIRALAMASI ÇOK REKABETLİ

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, T10X modeliyle satışa sunulduğundan bu yana ülkemizde en çok satan elektrikli otomobil konumunda. 2024 yılında ilk 7 ay sonunda toplam 14 bini aşan satışla ön plana çıkan Togg’un ardında ülkemizde en çok satan ikinci elektrikli marka BMW. Tesla ise düşük ÖTV’li modelini satışa sunduktan sonra toparladı ve listede 3’ncü sırada yer aldı. İşte 2024 yılında Türkiye’de en çok satan ilk 10 marka:

Sıra

Marka

Toplam satış

1

Togg

14.248 adet

2

BMW

4.318 adet

3

Tesla

3.502 adet

4

Ssangyong

2.957 adet

5

Mercedes

2.353 adet

6

Hyundai

2.160 adet

7

MG

1.522 adet

8

Volvo

1.219 adet

9

BYD

1.205 adet

10

Opel

1.180 adet

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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