Türkiye'nin CDS'i son 5 yılın en düşük seviyesinde!

2 Ocak 2024 01:22 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 01:25

Türk lirası (TL) varlıklara yabancı yatırım ilgisini de yansıtan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş yeni yılda devam ediyor. Mayıs ayında 700 puana kadar yükselen Türkiye'nin kredi risk primi 275 puana kadar geri çekildi. Bu Ocak 2020'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

ATILAN ADIMLAR BİR BİR SONUÇ GETİRİYOR

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırdı. Bu adımların uluslararası anlamda da karşılık bulduğu belirtiliyor. Merkez Bankası seçimlerin ardından enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den 42.50 puana kadar yükseltti. Birçok sadeleşme adımına da imza atan TCMB'nin toplam rezervleri, yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalarla tarihi seviyelere yükseldi.

TÜRKİYE'YE YATIRIMLARIN KAPISI ARALANDI

Türkiye ekonomisine yönelik öngörülebilirliğin artmasına ve yabancı yatırımcıların iştahını kabartacak 5 yıllık kredi risk primi tarihi seviyelere geriledi. Türkiye'nin CDS'i, mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerini görmüştü. Hızla düşüşe geçen CDS, yeni yılın ilk günlerinde tarihi seviyelere indi. Türkiye'nin CDS'si 275 puana gerileyerek 1 Ocak 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

CDS NEDİR?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

Ülkelerin dış borçlanmalarına karşı CDS'leri genelde büyük uluslararası yatırım bankaları sağlıyor ve o ülkelerin borcunu çevirememesi halinde ödemeyi bu banka üstlenmiş oluyor. Bu bankalar da söz konusu ülkenin geri ödeme yeteneğini, makroekonomik koşullarını inceleyerek bir risk oranı belirliyor.

Bu oran belirlenirken uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar önemli bir rol oynasa da bunun dışında da bir çok faktör göz önünde bulunduruluyor.

Ekonomisi sağlam ve geri ödeme sorunu yaşamayacağı düşünülen ülkelerin risk primi düşük olurken geri ödemekte sorun yaşayacağı düşünülen ülkelerin risk primi yüksek bir orandan belirleniyor.