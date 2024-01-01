2024 yılında hava olumlu...

1 Ocak 2024 05:52 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 06:01

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Enflasyonla mücadele tüm hızıyla sürerken, vatandaşı yeni yılda ekonomide olumlu bir tablonun karşılaması bekleniyor. Bu kapsamda istihdamdan büyümeye, cari açıktan rezerv miktarlarına kadar ekonominin her kaleminde iyi haberler alınması öngörülüyor. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin 2024 hedefleri şöyle:

ENFLASYON HEDEFİ %33

ENFLASYON: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir süredir politika faizini artırmayı sürdürürken, hükûmetin de gıda enflasyonu başta olmak üzere enflasyonla mücadelesi devam ediyor. Bu çerçevede, Tüketici Fiyat Endeksinin bu yıl sonunda yüzde 33’e düşmesi öngörülüyor. Kademeli düşüşün hedeflendiği enflasyonda tek hane için hedef 2026.

909 BİN İLAVE İSTİHDAM

İSTİHDAM: İş hayatıyla ilgili verilerin de yeni yılda olumlu seyretmesi bekleniyor. Bu yıl toplam 909 bin ilave istihdam sağlanması planlanırken, iş gücüne katılma oranının ise yüzde 54,4’e çıkması hedefleniyor. İşsizlik oranında da bu yıl son kez çift hanenin görüleceği, bu oranın gelecek yıldan itibaren tek haneye düşeceği tahmin ediliyor.

267 MİLYAR $ İHRACAT

İHRACAT: Büyüme hedefinin içerisinde ihracat da önemli bir yer tutacak. İhracatın 2024’te 267 milyar dolar dolara ulaşması bekleniyor.

YÜZDE 4 BÜYÜME

BÜYÜME: 2023’te 1 trilyon 67 milyar dolar millî gelire ulaşılması beklenirken, millî gelirin 2024’te 1 trilyon 119 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Ayrıca bu yıl, kişi başına da 12 bin 875 dolar gelire ulaşılması öngörülüyor. 2023’ün ilk yarısında yüzde 3,9 büyüme gerçekleşmişti. 2023’ün yüzde 4,4 büyüme oranıyla kapatılması beklenirken, büyümenin 2024’te de devam etmesi ve yüzde 4 büyüme oranının yakalanması planlanıyor.

60 MİLYAR $ TURİZMDEN

CARİ İŞLEMLER: Turizm gelirlerinin 2023’te 55,6 milyar doları bulması beklenirken, bu yıl da artması ve 59,6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu gelişmeler ışığında, cari açığın millî gelire oranının 2024’te yüzde -3,1 olabileceği hesaplanıyor.

KKM SON BULACAK

KKM: 1 Ocak 2024’ten itibaren Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları yenilenmeyecek.

REZERVLER ARTACAK

REZERV MİKTARI: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, geçen 22 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle, 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolara çıkmıştı. Böylece, TCMB’nin rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2024 yılında da piyasa şartları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecek ve uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin devamlılığı sağlanacak.

DİJİTAL TL YOLDA

DİJİTAL TÜRK LİRASI: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesinin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Bu konudaki çalışmaların özellikle 2024’ün 4’üncü çeyreğinde şekillenmesi planlanıyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN 2024 MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programlarının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerini ifade ederek “2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, KKM sisteminin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır” açıklamasını yaptı.

YENİ YILDA NELER DEĞİŞECEK?

Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyete geçilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmazsa ceza 500 bin lira olacak.



Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapanlara araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar hâlinde bakanlığın “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi”ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

Restoran ve kafelerde fiyat listeleri giriş kapısının önüne, masaların üzerine ve tüketicinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde bulundurulacak.

Şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde, ‘tıbbi beslenme gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü (örnek: glütensiz gıda) satış yükümlülüğü getirildi.



İkinci el motorlu kara taşıtlarının, sıfır fiyatının üzerinde satılması yasaklandı. Düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca ikinci elde 6 ay ve 6 bin kilometre şartı da aynı tarihe kadar uzatıldı. Buna motosikletler de dâhil edildi.