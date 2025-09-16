Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 arttı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 910 bin 286 kişi iken, 2025 yılı Temmuz ayında 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den en çok ev alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi açık ara lider - EkonomiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralamasıVerim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira - EkonomiBu yıl bahçede kilosu 600 liraTarım-ÜFE yıllık yüzde 41,55 arttı - EkonomiTarım-ÜFE yıllık yüzde 41,55 arttıHizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,5 arttı - EkonomiHizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,5 arttıİnşaat üretimi arttı - Ekonomiİnşaat üretimi arttıAlman otobüs firması iflas etti! Seferler iptal, yolcular ortada kaldı - EkonomiÜnlü otobüs firması iflas etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...