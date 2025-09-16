Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,5 arttı

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,5 arttı

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,5 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 14,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 azaldı.

