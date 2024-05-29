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Ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi
Çorum, Zabıta Müdürlüğü, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan yasal uyarılara rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsat Yönetmeliği'ne aykırı hareket eden bir zincir market şubesini mühürleyerek faaliyetten men etti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliği ve huzuru için işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bir zincir market şubesinde yapılan denetimlerde, marketin yasal uyarılara rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsat Yönetmeliği’ne aykırı hareket ettiği tespit edildi. 

MÜHÜRLENDİ 

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketle ilgili yasal işlem başlatarak işyerini mühürledi. Mühürleme işleminden sonra tahliye için verilen yazılı izinle birlikte market yetkilileri reyonları sökerek eşyalarını tahliye etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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