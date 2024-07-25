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Haberler > Ekonomi > Uygulama devreye girdi, ekspertiz raporuna e-Devlet'ten ulaşılacak

Uygulama devreye girdi, ekspertiz raporuna e-Devlet'ten ulaşılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uygulama devreye girdi, ekspertiz raporuna e-Devlet&#039;ten ulaşılacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebileceğini söyledi. Erdem, uygulamanın eksper ofislerindeki yoğunluğun azalmasına da katkı sağlayacağını bildirdi.

Ahmet Nedim Erdem konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik uygulamanın devreye girdiğini hatırlattı.

"YOĞUNLUĞUN AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti: "Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama, eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak."

Erdem, çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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