Vedat Işıkhan: SGK'ya borcunu ödemek için başvuran belediyeler oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediyeler borçlarını ödeyecek, milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.” sözleriyle gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmişti. Bakan Işıkhan belediyelerin SGK borcunu ödemek için başvuru yapmaya başladığını belirterek "Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"BORCUNU ÖDEMEK İÇİN BAŞVURAN BELEDİYELER OLDU"

Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Bakan Şimşek açık açık uyardı: Çok kazananlar Maliye mutlaka kapınızı çalacak

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz." dedi.

ERDOĞAN "EN FAZLA BORCU OLAN 5 BELEDİYE CHP'Lİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Bakanlık, siyasi parti ayırt etmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gereken yapılacak." demişti.