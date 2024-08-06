Instagram ne zaman açılacak? Toplantıdan detaylar sızdı, işte META'nın savunması

Türkiye'de 4 gündür Instagram'a erişim kapalı. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti ile ve META yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeden bir sonuç çıkmazken toplantıdan ilginç detaylar sızdı. İşte Türkiye'nin talepleri ve META'nın savunması.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 4 gün önce sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

TOPLANTIDAN BİR SONUÇ ÇIKMADI

Konu gündeme bomba gibi düşerken dün Bakanlık ve Instagram yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

META'DAN "ABD" BAHANELİ SAVUNMA

Detaylar merakla takip edilirken toplantıdan detaylar sızdı. Milliyet'in haberine göre META’ya, katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Heniyye için yayımlanan taziye mesajları konusundaki tutumunun kabul edilemez olduğu belirtildi. META'nın savunmasında ise ABD’nin Hamas’ı terör örgütü kabul ettiğini, bu çerçevede paylaşımların algoritmalarla engellendiği bilgisi yer aldı.

İÇERİK LİSTESİ İLETİLDİ

Öte yandan Uraloğlu başkanlığındaki heyet Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda Türkiye’nin platformdan kaldırılması istediği içerik listesi de META'ya iletildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "DİJİTAL FAŞİZM" ÇIKIŞI

Erdoğan da dün yaptığı konuşmasında konuyla ilgili şunları söylemişti: "(Instagram’ın yasaklanması) İsrail’i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Gelinen noktada sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandığına şahit oluyoruz."