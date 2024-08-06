ABD medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Paris'te düzenlenen olimpiyatların açılış törenindeki nahoş görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Erdoğan da bu durumu Papa Fransuva ile görüşmüş ve Vatikan'dan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Bu durum ABD merkezli bir gazetede "Olimpiyat tartışmasında Papa'ya Fısıldayan Kişi Erdoğan" başlığıyla bir makaleye konu oldu. Yazıda Erdoğan için "Müthiş bir siyasi aktör" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü! 'Olimpiyat gösterisi infiale neden oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü! 'Olimpiyat gösterisi infiale neden oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

Bundan kısa bir süre sonra da Papa Francis’in Olimpiyatların açılışına yönelik üzüntüsünü dile getirdi. Bu durum da dünya medyasına konu oldu. ABD merkezli Katoliklere yönelik yayınlar yapan çevrim içi gazete Crux Now, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa'ya etkisi olduğunu belirtti.

"PAPA'YA FISILDAYAN KİŞİ"

Yayımlanan makalede, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir siyasi aktör” ifadesi kullanıldı. Makalenin başlığında ise "Olimpiyat tartışmasında Papa'ya Fısıldayan Kişi Erdoğan" denildi.

"VATİKAN'I AÇIKLAMA YAPMAYA İKNA ETTİ"

Detaylarda ise Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapılırken şu ifadeler yer aldı: "Amaçları veya taktikleri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir siyasi aktör olduğu şüphesiz. Cumartesi günü, Türk lider özgeçmişine tartışmasız en az diğerleri kadar etkileyici bir başarı daha ekledi: Papa Francis'i, açıkça yapmak istemediği bir şeyi yapmaya ikna etmek - bu durumda, sekiz gün önce Paris Olimpiyatları'nın açılış töreniyle ilgili tartışmalar hakkında nihayet konuşmak...

Durum ne olursa olsun, gerçek şu ki çeşitli kesimlerden Katolikler bir hafta boyunca Vatikan'dan bir cevap alamadılar, Erdoğan ise bunu başardı.

Türk siyasetinde, liderlere lakap takmak oyunun köklü bir parçasıdır. Yıllar boyunca, Erdoğan'a çeşitli isimler takılmıştır: Reis , "şef" anlamına gelir; Beyefendi , "centilmen" veya "yaren" anlamına gelir. Şimdi bu büyüyen listeye bir başka lakabın daha eklenip eklenmeyeceği görülecek: Erdoğan'a "Francis Fısıltısı" denecek..."