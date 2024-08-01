Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü! 'Olimpiyat gösterisi infiale neden oldu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesinde, Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını, tepkilere neden olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail'in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast ile Lübnan'a yapılan saldırının İsrail'in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin'de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa Fransuva'nın, İsrail'e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"MACRON BENİ DAVET ETTİ, TORUNUM 'DEDE GİTME' DEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışıyla ilgili geçtiğimiz günlerde sert ifadeler kullanmıştı.

"Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim." diyen Erdoğan, "13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme' dedi. 'Niye' dedim. Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim." diye konuşmuştu.

Erdoğan, konuşmasının devamında Papa ile bu konuyu görüşeceğini de söylemişti.

Erdoğan, "İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara yapılan ahlâksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatlar, insan tabiyatını bozan aileyi ifşad eden nesillerin bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Paris'teki rezil sahne sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil bizi de rencide etti, bizde de infial oldu." demişti.