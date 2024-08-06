Gözler 'carry trade' işlemlerinde... Dolar rekordan döndü! Uzmanlardan kritik uyarı…

Dolarda son dakika! 6 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,48 TL ile tüm zamanların rekorunu test etti. Ardından kur 33,36’ya geriledi. Türkiye’ye son 6 ayda ‘carry trade’ işlemleri ile 20 milyar dolar civarında sıcak para girdi. Japon yenindeki hareketlilikle birlikte gözler bu işlemlere çevrilirken; analistler, TCMB’nin rezervlerinin güçlü olduğunu ve sıkı para politikasının TL için tampon olduğunu, bu sebeple dövizde büyük sıçrama beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya piyasaları bu hafta, Japon yeninde bir süredir devam eden değer artışının, borsalar başta olmak üzere bütün yatırım enstrümanlarında nasıl çok sert satışlara döndüğünü test etti. Faizi düşük Japon yeni ile borçlanan hedge fonların, ABD borsaları başta olmak üzere yüksek getiri vadeden ülke piyasalarına giriş yapması “carry trade” işlemleri olarak biliniyor.

‘CARRY’ İLE KAÇ DOLAR GELDİ?

Türkiye’de de özellikle son 6 aylık süreçte sıkı para politikası TL’yi cazip kılmış, bu süreçte “carry trade” işlemleri ile ülkeye yaklaşık 20 milyar dolarlık kısa vadeli sıcak para girişi yalanmıştı. Öte yandan bu süreçte Türk tahvillerine de 10 milyar dolara yakın giriş gerçekleşti. Yerli yatırımcıların da KKM ve DTH hesaplarında 35 milyar dolar civarında çözülme yaşanınca, dolarda da aylardır stabil seyir devam etti.

6 AĞUSTOS 2024 DOLAR FİYATI

Bu hafta Japon yeninden kaynaklanan küresel kasırga, gözleri, Türkiye’de de “carry trade” işlemlerine çevirdi. Söz konusu endişelerle birlikte bankalar arası piyasada 6 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,48 TL ile yeni rekor seviyeyi test etti. Ardından kur 33,36 TL’ye geriledi. Döviz bürolarında işlemler 33,26-33,36 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Öte yandan Euro 36,60 TL’den yeni güne başlıyor.

DOLAR HIZLI YÜKSELİR Mİ?

Analistler, Türkiye’de sıkı para politikasının TL için önemli bir koruma bir tamponu oluşturduğunu vurguluyor. CNBC-e yayınına katılan BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu; TL’de Japon yenine bağlı pozisyonların çok bulunmadığını, işlerin, 90 milyar dolara yakın rezerv biriktiren TCMB’nin kontrolünde olduğunu ve döviz kırlarında da çok büyük sıçramalar beklemediğini aktardı.