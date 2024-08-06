FED’den çok kritik sinyal geldi! Altında alım için son fırsatlar mı?

Küresel piyasalardaki çalkantıdan altın da etkilendi. Zirveye yakın seyreden ons altın dün %2 geriledi. 6 Şubat 2024 ons altın fiyatı ise 2410 dolar ve gram altın fiyatı 2585 TL’den güne başlıyor. FED’den eylül ayında 0,50 baz puanlık indirim tahmini yüzde 72,5 ile zirveye çıktı. Analistler, jeopolitik risklere de dikkat çekerek, altında kısa vadeli düşüşlerin, orta-uzun vadeli yatırımlar için alım fırsatı olabileceğini belirtiyor.

ABD'li fonlardan yüklü çıkış... Bitcoin ETF kurbanı mı? Yükseliş için bu seviye kritik

ABD'li fonlardan yüklü çıkış... Bitcoin ETF kurbanı mı? Yükseliş için bu seviye kritik

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya piyasalarında baş döndüren hareketler yaşanırken, gözler “güvenli liman” altına çevrildi. Risk iştahının düşmesiyle birlikte dünkü işlemlerde ons altın 2460 dolara kadar yaklaşmıştı. Ancak genele yayılan satış dalgası, gecikmeli olarak altın fiyatlarını da vurdu. Ons altın, önce 2365 dolara kadar geriledi. Ardından tepki alımlarıyla birlikte tekrar 2400 dolara yöneldi.

6 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler sabah saatlerinde 2410 dolara yakın devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gerilim üzerine FED’den eylül ayında faiz indirimi beklentisi, yüzde 72,5 gibi yüksek bir ihtimalle fiyatlanmaya başladı. Dolar endeksinde 103,00 ve ABD 2/10 yıllık tahvil faizlerinde %4 altında fiyatlamalar devam ederken; ABD para birimindeki zayıf görünüm, ons altını destekliyor.

6 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Bu arada serbest piyasada 6 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2585 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2595-2645 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 335 TL, yarım altın 8 bin 660 TL ve tam altın 17 bin 275 TL’den satılıyor. Gram altında bugün 2575 TL destek ve 2610 TL direnç olarak izlenirken, dolar/TL’de sınırlı yükselişin etkileri de bir yandan takip ediliyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

FED’in yaklaşan faiz indirimi süreci, ABD seçimleri öncesindeki belirsizlik ve jeopolitik risklere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı; orta-uzun vadede altının pozitif hareket edebileceğini, kısa vadeli düşüşlerin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Gram altının 2500 TL’nin üzerine oturduğunu belirten Şirin Sarı, portföylerde altına %30 yer verilebileceğini belirtiyor.