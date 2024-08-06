ABD'li fonlardan yüklü çıkış... Bitcoin ETF kurbanı mı? Yükseliş için bu seviye kritik

Kripto paralarda son dakika! 6 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı 55 bin 700 dolar ve Ethereum fiyatı 2500 dolardan güne başlıyor. Analistler, ABD’li fonlardan (ETF’lerden), küresel piyasalarda yaşanan son düşüşte, kripto paralarda da yüklü satış yaptığını belirtiyor. BTC’de 56 bin 500 dolar ve ETH’de 2700 doların kritik dirençler olduğu, kalıcı yükselişler için bu seviyelerin geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

FED’den çok kritik sinyal geldi! Altında alım için son fırsatlar mı?

FED’den çok kritik sinyal geldi! Altında alım için son fırsatlar mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda son 24 saatte yaşanan kaos sırasında kripto paralarda da nakde dönüş paniği yaşandı. Bu süreçte Bitcoin 49 bin 500 dolara gerileyerek son 6 ayın dibini gördü. Ethereum ise 2100 dolar sınırına çekilerek hayat kırıklığı yaşattı. Son bir haftalık düşüş %25’i aşınca, gelen tepki alımlarıyla birlikte kriptolarda da yeni günde toparlanma çabası görülüyor.

6 AĞUSTOS 2024 BITCOIN FİYATI

Küresel borsalarda 6 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı, 55 bin 700 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Dünkü dip seviyeden %10 tepki alımı gelse de, fiyatlar geçen hafta başına göre %20 aşağıda seyrediyor. Analistler BTC’de 56 bin 500 doların kritik bir direnç olduğunu, bu seviye altında satış baskısının devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Aşağıda 53 bin 500 dolar ilk destek olarak takip ediliyor.

6 AĞUSTOS 2024 ETHEREUM FİYATI

Piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum ise bu sabah işlemlerinde 2500 dolara yakın seyrediyor. Dünkü dip seviyeden %15 yukarıda bulunan Ethereum ise geçen hafta başına göre hâlâ %25 aşağıda fiyatlanıyor. Analistler, Ethereum için de 2700 doların kritik bir direnç olduğunu, bu seviye aşılmadan, yükselişlerin güven vermeyeceğini belirtiyor. Aşağıda ise 2400 dolar seviyesi ilk destek olarak izleniyor.

BTC VE ETH 2024 BEKLENTİ

ABD’de Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine (borsadaki fonlara) önceden ciddi para girişlerinin gerçekleştiği, küresel piyasalarda yaşanan şoklarda ise aynı hızla para çıkışlarının yaşandığı, son 24 saatte de bu sebeple ciddi düşüşler olduğu ifade ediliyor. Analistler, “Orta-uzun vadeli düşünen yatırımcılar, portföylerinin küçük bir kısmı ile bu seviyelerden fırsat kovalayabilir” görüşünü öne sürüyor.