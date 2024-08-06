Adalet Bakanı Tunç'tan Instagram açıklaması: BTK yetkisini kullandı, herkes kurallara uyacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, "Şirketlerin uyması gereken yasa ve düzenlemeler var. Kanunda sorumlular var, BTK yetkilerini kullandı. Burası hukuk devleti, herkes kurallara uyacak." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç BTK tarafından 4 gün önce sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Tunç, "Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu." dedi.

"KİMSENİN AYRICALIĞI YOK"

Bakan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.

"KARARI YARGIMIZ VERECEK"

Savunma alınacak ve yargımız bu konuda kararını verecek. Sosyal medya şirketlerinin de Türk devleti kanunlarına uymak zorundalar. Basın özgürlüğü yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız. 5651 sayılı kanunda bu tür durumlarda BTK'ya verilen bir yetki var ve bu yetkinin kullanılması söz konusu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Heniyye’nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Siz sosyal medya şirketi olarak bazılarına izin verip, bazılarına izin vermeyeceksiniz. O zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız o zaman o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak kazanç sağlıyorsunuz."