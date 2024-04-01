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Haberler > Ekonomi > Yargıtay'dan kiracıları yakından ilgilendiren karar! Anahtarı ev sahibi kabul etmeli

Yargıtay'dan kiracıları yakından ilgilendiren karar! Anahtarı ev sahibi kabul etmeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;dan kiracıları yakından ilgilendiren karar! Anahtarı ev sahibi kabul etmeli

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tahliye aşamasındaki evin anahtarının emlakçıya bırakılmasını tahliye için yeterli görmeyen Yargıtay, anahtar tesliminin bizzat ev sahibine veya noterden onayla tebliğ edilerek yapılabileceğine hükmetti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Yargıtay, tahliye aşamasındaki evin anahtarının ev sahibi yerine emlakçıya bırakılmasını tahliye kararı için yeterli görmedi.

Yargıtay’ın gündemine yansıyan dava konusu olay Isparta’da yaşandı. Kiraladığı evi zamanında boşaltan davacı, ev sahibinin depozito bedelini kendisine ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Ev sahibi ise kiracısının evine zarar vererek ayrıldığını, anahtarı da kendisine değil emlakçıya teslim ettiğini belirterek, davanın reddini istedi. Davaya bakan Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi, davacı kiracının evi usulüne uygun biçimde teslim etmediği için gerekli kontrollerin yapılamadığına karar vererek icra takibi talebini reddetti.

DOSYA YARGITAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Adalet Bakanlığı, evin hor kullanmadan kaynaklanan herhangi bir zarar olup olmadığı değerlendirilerek bir karar verilmemesini gerekçe göstererek kanun yararına bozma isteminde bulundu. Bakanlığın talebiyle dosya Yargıtay’ın gündemine geldi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yasal anahtar tesliminin bizzat ev sahibine veya noterden onayla tebliğ edilerek yapılabileceğini karara bağladı. Daire, evin tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi için boşaltılmasının yeterli olmadığına, anahtarın da ev sahibi tarafından kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kira ilişkisinin hukuken sona erdirdiğini kanıtlama yükümlülüğünün kiracıya ait olduğu belirtilen kararda, ev sahibinin kabul etmemesi durumunda da noter yoluyla işlemlerin yürütülebileceği ifade edildi. Kararda “Emlakçıya anahtarın teslimi, usulüne uygun bir teslim olarak kabul edilemez. Usulüne uygun teslim olmasa bile, kiralananın, kiraya verenin hâkimiyetine girmesi hâlinde tahliyenin gerçekleştiğinin kabulü gerekir” denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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