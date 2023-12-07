7 Aralık 2023 11:12 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:13

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar kuru ile ilgili flaş gelişme! Yeni günde rekorlar başlayan dolar\TL 28.94 liraya kadar çıkmış durumda. Vatandaşlar ‘Dolar yükselmeye devam edecek mi? 2024 yılında dolar ne kadar olacak? Dolarda son durum ne?’ sorularını araştırırken Prof. Dr. Şenol Babuşcu’dan korkutan uyarı geldi. Yastık altında dolar saklayanlar dikkat! Ünlü ekonomist tarih verip uyardı, dolar 45 TL olacak. İşte ayrıntılar haberimizde…

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Reuters tarafından düzenlenen son ankette gelişmekte olan ülkelerin (EM) para birimleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesiyle dolar karşısındaki bu yılki kayıplarını gelecek yıl telafi edip, hafif yükselecek fakat Türk lirasının (TL) yakın vadede değer kazanması beklendiği belirtildi.

EM kur endeksi, ABD enflasyonundaki düşüş ve Fed'in para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarının ardından geçen ay doların gerilemesiyle, Kasım ayının başından bu yana yüzde 2,6 yükseldi ve bu yükselişin önümüzdeki yıl da sürmesi bekleniyor.

YASTIK ALTINDA DOLARI OLANLAR DİKKAT! O TARİHTE 45 TL OLACAK

‘2024 yılında dolar ne kadar olacak?’ sorusuna yanıt veren Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolarda beklediği yeni seviyeyi duyurdu. Doların 45 TL’ye yükseleceğini ifade eden Babuşcu, “Dolar yılı 30 TL civarında kapatacak. 2024 yılında 45 TL civarlarında olacak." dedi.