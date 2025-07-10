Yastıkaltında TL ve döviz biriktirdik! Tasarruf edenlerin sayısı artıyor  

ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2025 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, tasarruf yapan bireylerin oranı yüzde 54 olurken, düzenli tasarruf yapanların oranı ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 7 puan artarak yüzde 86’ya ulaştı.

En çok tercih edilen tasarruf aracı yastıkaltı TL ve döviz olurken onu yastıkaltı altın ve diğer değerli metaller ile TL vadeli hesaplar ve hisse senetleri izledi.

Tasarruf yapma gerekçeleri arasında ise “geleceğe yatırım” cevabı yüzde 43 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 21 ile “beklenmedik durumlara karşı güvence” ikinci sırada geliyor.

Yalnız yaşamayanlar bazında, aynı hanede başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı 2 puan artarak yüzde 21’e çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 25, erkeklerde ise yüzde 17 olarak kaydedildi. Yaklaşık her 5 kişiden yalnızca biri, hanesinde başka bir kişinin de tasarruf yaptığını belirtiyor.