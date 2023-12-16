Yatırım taahhütlü avans kredisi hakkında 10 soruda 10 cevap

16 Aralık 2023 03:13 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 03:16

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda uygulamaya alınan programlardan biri de Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) oldu. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, 20 Aralık’tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkân sağlayacak. YTAK’a ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

Soru 1: YTAK nedir?

Cevap: Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. TCMB programı yeniden yapılandırdı. Buna göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları “teknoloji ve strateji puanı (TSP)” göz önünde bulundurularak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilecek. Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı, TSP, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. Yeni YTAK Programı’na yıllık 100 milyar lira limit ayrıldı. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.

Soru 2: Kimler başvurabilecek?

Cevap: Sadece Türkiye’de yerleşik şirketler YTAK’a başvurabilecek. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji şartı aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamayacak.

Soru 3: Başvurular nasıl yapılacak?

Cevap: YTAK için başvurular 20 Aralık’tan itibaren Bakanlıkça uygulamaya konulacak elektronik portal (https://yatirimkredisi.sanayi.gov.tr) üzerinden çevrim içi alınacak. Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından gerçekleştirilebilecek.

Soru 4: Başvurularda kısıtlar neler?

Cevap: YTAK’a bir yatırımcı en fazla 3 farklı başvuru yapabilecek. Aynı içerikle başka bir başvuru yapılması durumunda mükerrerler reddedilecek.

Soru 5: Ön başvuru ve değerlendirme aşaması nasıl olacak?

Cevap: Ön başvuru süreci içinde sunulan bilgiler “Firmanın projeyi başarıyla hayata geçirmek ve hedeflenen nitelikte üretim yapabilmek için gerekli teknik yeterlilik ve kapasiteye sahip olması” ön şartı açısından değerlendirilecek. Ön şartı sağladığına karar verilen başvuru sahipleri, kesin başvuru yapmaya hak kazanacak. Değerlendirme süreci, gerekli düzeltmelerin başvuru sahibince tamamlanmasının ardından devam ettirilecek.

Soru 6: Kesin başvuru süreci nasıl işleyecek?

Cevap: Kesin başvuru aşamasında yatırımcının, “Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu”nda yer alan kriterlerin değerlendirilebilmesi için zorunlu tüm bilgi ve belgeleri elektronik portal üzerinden sunarak başvurusunu tamamlaması gerekecek. Ön başvurunun onaylanmasını müteakip 3 ay içinde kesin başvuru tamamlanmazsa değerlendirme süreci sonlandırılacak.

Soru 7: Puanlama sistemi nasıl olacak?

Cevap: Kesin başvurunun tamamlanmasının ardından Teknik Komitedeki başkan ve üyelerin her biri tarafından ön şart haricindeki kriterlere göre puanlama yapılarak “Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu” doldurulacak. Verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan form, elektronik portal üzerinden firmaya bildirilecek.

Soru 8: Talep edilen belgelere nereden ulaşılacak?

Cevap: Başvuru sürecinde yapılacak değerlendirmeye esas alt kriterler ve başvuru sahibinden talep edilecek bilgi ve belgeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayına açılacak elektronik portalde ilan edilecek.

Soru 9: YTAK kapsamında kaç ürün desteklenecek?

Cevap: YTAK çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için SARS ve koronavirüs aşıları, insülin içeren ilaçlar, hava filtreleyen ve arıtabilen makine ve cihazların da yer aldığı 284 stratejik öncelikli ürün belirlendi.

Soru 10: Finansman projesiyle hangi teknoloji alanları desteklenecek?

Cevap: Program kapsamında akıllı şebeke ve lazer teknolojilerinden dijital ikizlere, dikey tarım uygulamalarından yeni nesil araçlara, sanal gerçeklik sistemlerinden akıllı ve beyin implantlarına, yapay zekâ temelli otonom sürüş teknolojilerinden blok zincirlere, giyilebilen teknolojilerden enerji hasadı ve depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlara, gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojilerinden nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlara, sağlık sektörüne yönelik 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinden toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemlerine kadar 261 teknoloji alanındaki projeler desteklenecek.

TÜRKİYE'YE YATIRIM İŞTAHI CANLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya’da devam eden uluslararası yatırımcı toplantısını değerlendirdi. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA’nın ev sahipliğinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Şimşek, şunları kaydetti: Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye’nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem bire bir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak.