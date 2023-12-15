Bloomberg'den dikkat çeken Türkiye analizi! Yatırımcılar geri dönüyor

15 Aralık 2023 09:49 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:49

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başladı. Uluslararası yatırımcılar, geçen hafta net 891 milyon dolarlık lira cinsinden tahvil alırken, hisse senetlerine giriş, 2020'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yatırımcı güveninin artması ile rezervler güçlenerek 140 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına düşerek 2017'den bu yana görülen en yüksek yatırımcı güvenini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ CANLANIYOR

Ekonomideki toparlanma, uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ekonomisindeki canlanmayı değerlendirdi. Haberinde Bloomberg, "Yabancılar, Türkiye'deki tahvillerini iki kat artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber, Türkiye'nin yerel para cinsinden tahvillerinin geçen hafta son üç yılın en büyük girişini kaydetmesinin ardından yayınlandı. Yabancı yatırımcıların, geçen hafta net 891 milyon dolarlık lira cinsinden tahvil satın aldı. Bu işlem, Eylül 2020'ye kadar uzanan süreçte en büyük haftalık satın alma olarak kayıtlara geçti. Kümülatif varlıklar da 1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıktı.

Haberde, "Hisse senetlerine giriş, haftalık 562 milyon dolarla 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı" denildi. Türk Lirası'nın değer kaybındaki yavaşlamanın da yabancı yatırımcılar için bir "tetikleyici" olduğu bildirildi.

2024'TE İYİLEŞME SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, artan enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselttiği anımsatıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini sıralayan Deutsche Bank, BNP Paribas ve JP Morgan gibi uluslararası kuruluşlar da iyileşmeye dikkat çekti. Bu kuruluşlar, lira tahvil piyasasının önümüzdeki aylarda iyileşeceğini ve 2024'te de bu durumun devam etmesini bekliyor.