Her tahmini tutuyor! Uzman isim asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

14 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:23

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı henüz belli olmazken gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Her tahmini tutan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin kaç dolar olacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KRİTİK SÜRECE GİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen Türk-İş heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çalışma Bakanı Işıkhan, "Komisyon asgari ücreti belirlerken işçilerin geçim şartlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulunduracaktır" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" dedi.

HER TAHMİNİ ÇIKIYOR! ASGARİ ÜCRETİN KAÇ DOLAR OLACAĞINI AÇIKLADI

Henüz asgari ücret zammında ortak rakama uzlaşılmazken milyonlarca çalışan ‘Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?’ sorularını araştırmaya başladı. Katıldığı canlı yayında asgari ücret zammı ile ilgili önemli bilgiler aktaran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, beklediği rakamı açıkladı. 2024 asgari ücret için rakam veren Erdursun, yapılacak zamla birlikte asgari ücretin 17 bin TL'yi aşacağını öne sürdü.

Sözlerine devam eden Erdursun, "Bu dönemde asğari ücreti yılda bir defa zam yapılmaz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu çok mümkün olmaz. Biz şu anda 2024'ün enflasyonunun ne olacağını bilmiyoruz. Seçime giderken hükümetin eline bir koz geçmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücretin 2. toplantısı 18 Aralık pazartesi olacak.