Borsada parası olanlar dikkat! Özgür Demirtaş küçük yatırımcıyı uyardı, düşüş trendi başladı
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dönemde çoğu kişi elindeki Türk lirasını ya altına ya da borsaya yatırım yapmakta. FED faiz kararı sonrası Borsa İstanbul’da düşüşler başlarken endeks 8 binin altına kadar geriledi. Ekonomistler peş peşe uyarılar gelirken Prof. Dr. Özgür Demirtaş ‘İçinden geçtiler’ diyerek açıkladı. Borsada parası olanlar dikkat! Düşüş trendi başladı.
Borsa İstanbul’da düşüş trendi başladı. Fed faiz kararını sabit tutmasının ardından borsada düşüşler görülürken endeks 8 binin altına kadar düştü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘İçinden geçtiler’ diyerek uyardı. Borsa’da parası olanlar dikkat! Her şeyiniz gidebilir.
BORSA İSTANBUL NE KADAR?
Dün yaşanan FED faiz kararı sonrası düşüşe geçen Borsa İstanbul, yeni güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul güne yüzde 1.24 oranında yükselişle 7622 puandan başladı.
Borsa İstanbul düşüş serisi sonrası yükseliş gördü. BİST güne yüzde 1.24 oranında yükselişle 7622 puandan başladı. Açılışta 399 hisse yükselirken 52 hisse düştü. Dolar 29.0370 lira, euro 31.7220 lira, gram altın ise 1900 liradan alıcı buluyor.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ ‘İÇİNDEN GEÇİLER’ DEDİ VE UYARDI: BORSADA PARASI OLANLAR DİKKAT!
Borsada yaşanan dalgalanmalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının içinden geçtiler" ifadelerini kullandı.
Özgür Demirtaş’ın paylaşımı binlerce RT alırken birçok yatırımcı peş peşe uyarılarda bulundu.