ABD ekonomisinde ziller çalıyor! Ünlü milyarder Warren Buffett bile hisselerini sattı

12 Aralık 2023 23:01 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 23:16

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi - Newsweek

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett'a ait Berkshire Hathaway üçüncü çeyrekte ABD’nin en güvenilir şirketlerinden bazılarındaki yatırımlarını azalttı. Ünlü yatırımcı büyüyen holdingin menkul kıymetler portföyünden gelen milyarlarca doları nakde çevirdi. ABD'li ekonomistler bu durum sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bazıları, Berkshire Hathaway firmasının 2023'ün ilk üç çeyreğinde yapmış olduğu 28,7 milyar dolarlık hisse satışını "ABD ekonomisi için alarm zilleri çalmaya başladı" olarak değerlendirdi.

WARREN BUFFETT'İN HİSSE SATIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin kazancına göre, ünlü yatırımcının Nebraska merkezli firması, yılın ilk çeyreğinde net 10,4 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. İkinci çeyrekte 13 milyar dolara yakın hisse sattı ve 5 milyar dolardan az satın aldı. Üçüncü çeyrekte yaklaşık 5,3 milyar dolar değerinde hisse satışı gerçekleşti.

YATIRIMCILAR BU HAMLELERİ GÖZLEMLEDİ

ABD'nin en zengin iş adamlarından olan Buffett, aynı zamanda en iyi yatırımcıları arasında da yer aldığı için hamleleri yakından takip ediliyor.

"RESESYONUN YAKIN OLDUĞUNA İŞARETTİR"

Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı ekonomi profesörü olan Steve Hanke, Buffett'ın hisse satışlarını tutarlı olarak değerlendirdi. Hanke, "Senetler şu anda pahalı. Hisselerin nakite (157 milyar dolar) dönüştürülmesi yakın zamanda mantıklı bir harekettir."dedi. Ünlü ekonomist açıklamasında bu hareketin "resesyonun çok yakında olduğunun" işareti olduğunu da belirtti.

"ABD'NİN PARA ARZI YÜZDE 3,3 AZALDI"

Geçen yıldan bu yana ABD'nin para arzı yüzde 3,3 azaldığını hatırlatan Hanke, "ABD'nin geniş anlamda para arzı Temmuz 2022'de daralmaya başladı ve hızla düşüyor" dedi.

4 DÖNEME DİKKAT ÇEKTİ

Steve Hanke'ye göre ABD tarihinde para arzının önemli daralmalar yaşadığı dört dönem (1920-21, 1929-33, 1937-38 ve 1948-49) oldu. Ekonomist bu dönemleri de ciddi bir durgunluğun izlediğini dile getirdi.

"BUFFETT EKONOMİK SIKINTININ KAPIDA OLDUĞUNU FARK ETTİ"

Profesör Hanke, "Fed'in para arzını 1933'ten bu yana görmediğimiz bir düşüşe geçirmesiyle Buffett, ekonomik sıkıntıların kapıda olduğunu doğru bir şekilde gördü. Daha sonra nakit istifini kârlı bir şekilde dağıtacak." dedi. Buffett'ın zor durumdaki şirketlere borç vererek onları kurtarıp büyük paralar kazandığını hatırlatan Hanke, sıkıntılı bir döneme yaklaşırken nakit paranın avantajlarını kullanacağına dikkat çekti.

Diğer yatırımcılar ise Berkshire Hathaway'in hisse satışını ABD ekonomisine yönelik bir uyarı olarak yorumlama konusunda daha temkinli davranıyor. Aptus Capital Advisors portföy yöneticisi David Wagner, Buffett'ın muhtemelen sigorta maliyetleri arttığı için daha fazla nakit tuttuğunu öne sürdü.