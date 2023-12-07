Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'a hızlı giriş yaptı! Milyonlarca dolarlık hisse alımı gerçekleşti

7 Aralık 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:54

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın, Kasım ayında politika faizini piyasanın beklentisinin üzerinde artırarak enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceği sinyalini vermesi ve Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS'nini hızla 350 puanın altına düşmesinin ardından yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen tahvil ihalelerine yoğun talep gösteren yabancı yatırımcı, Borsa İstanbul'a hızlı giriş yaptı. Yabancı yatırımcı, milyonlarca dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

YABANCI YATIRIMCIDAN BORSA'DA GÜÇLÜ HİSSE ALIMI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'ye ilişkin olumlu sinyaller gelirken, Borsa İstanbul 8 bin puanın üzerinde tutunamasa da yabancı girişleri başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık olarak yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre 27 Kasım-1 Aralık haftasında yabancı yatırımcı borsada 376,4 dolarlık hisse alımı yaptı.

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 7.837,39 puana inerken, 1 Aralık ile biten haftada dalgalı bir seyir izlemesine rağmen yurt dışı yerleşiklerinin hisse senedi stoku 30 milyar 331 milyon 5 bin dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşik kişilerin devlet içi borçlanma senetleri (DİBS) kesin alımı 152,2 milyon dolara yükseldi. DİBS ters repo 0,1 milyon dolar satış gördü. Şirket borçlanma senetlerinde 0,1 milyon dolarlık alım yapıldı.

Yabancı yatırımcının portföyündeki stoklara bakıldığında DİBS kesin alım 1 milyar 461 milyon 5 bin dolar olarak kaydedildi.

DİBS ters repo stokları 2 milyar 216 milyon 6 bin dolara, teminat stokları ise 751 milyon dolara yükseldi.

HAZİNE TAHVİLLERİNE YOĞUN İLGİ

Öte yandan son 4 yılda TL varlıklardan 70 milyar dolar seviyesinde çıkış yapan yabancı yatırımcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği 10 yıllık tahvil ihalelerine rekor talep gösterdi. Yabancı yatırımcı 500-600 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.