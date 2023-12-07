Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! 140 milyar doları geçti

7 Aralık 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:57

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

TCMB REZERVLERİ SEÇİMDEN BU YANA YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR

Merkez Bankası toplam rezervleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ekonomi yönetimine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gelmesinden bugüne yükselişini sürdürüyor. Her fırsatta kararlılık, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı mesajı veren ekonomi yönetimi, para piyasalarında güven inşa ediyor.