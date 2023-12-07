Kur Korumalı Mevduat 15 haftada 700 milyar TL eridi! KKM düşerken dövize yönelim olmadı

7 Aralık 2023 15:01 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 15:42

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kur şoklarına karşı ilan edilen Kur Korumalı Mevduat sisteminin sonuna gelindi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından KKM'de başlayan erime Aralık ayında da sürdü. KKM hesapları 1 Aralık ile biten haftada 24,3 milyar TL daha eriyerek 2 trilyon 714 milyar 342 milyon TL'ye geriledi.

KKM'DE 15 HAFTADA 700 MİLYAR TL'LİK ERİME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, para istatistiklerine ilişkin haftalık istatikstiklerini yayımladı. BDDK verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 24,3 milyar lira düşerek 2 trilyon 714 milyar 3 milyon liraya geriledi.

18 ağustos'tan beri yüzde 2'den fazla azalan KKM hesapları geçtiğimiz hafta yüzde 1,1 azalmıştı. 1 Aralık ile biten haftada KKM hesapları yüzde 0,9 azalış göstermesi, erime hızının düştüğe işaret etti.

KKM hesaplarındaki 15 haftalık gerileme 693 milyar TL oldu.

Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 01.12.2023 2.714.3 -24,3 24.11.2023 2.738,7 - 29,3 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838,788 -82.879 03.11.2023 2.921,7000 -86.200 27.10.2023 3.007.893,71 -62.281,16 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16

KKM DÜŞERKEN DÖVİZE YÖNELİM OLMADI

TCMB Başdanışmanlarından Yusuf Emre Akgündüz ile TCMB'nin müdürlerinden Ünal Seven'in kaleme aldığı yazıda daha önce KKM hesaplarında yaşanan çıkışta dövize yönelim olmadığı belirtilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan verilerde de dövize yönelim olmadığı görüldü. TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 176 milyar 16,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Aralık ile sona eren haftada 175 milyar 637,80 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 48 milyon dolar azalarak 101 milyar 528,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 330,80 milyon dolar düşüşle 74 milyar 109,10 milyon dolara geriledi.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 773 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 558 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 215, milyar dolar düşüş gösterdi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

BDDK bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, 1 Aralık itibarıyla 7 milyar 310 milyon lira artışla 1 trilyon 477 milyar 398 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 440 milyar 374 milyon lirası konut, 91 milyar 65 milyon lirası taşıt ve 945 milyar 959 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.