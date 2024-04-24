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Yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan Bayraktar'dan net açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaz saati uygulaması değişecek mi? Bakan Bayraktar&#039;dan net açıklama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sık sık tartışmalar neden olan mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bir çalışmalarının bulunmadığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcut saat uygulamasının değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Bir milletvekilinin yaz saati uygulamasıyla ilgili yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “İTÜ tarafından yapılan analizler sonucunda; ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3’de sürekli bulunmasının, nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı tespit edilmiş olup, bu çerçevede tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı ortaya konulmuştur.

Yanı sıra aynı analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşandığı ortaya konulmuş ve bu sonuçlar doğrultusunda sabit saat uygulamasına geçilmiştir. Yaz saati uygulamasıyla, akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığı, kış mevsimi etkisi ile gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranının elde edildiği görülmüştür.”

UYGULAMA DEĞİŞTİRİLMEYECEK

Yaz saati uygulamasının 2016’da başladığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "Uygulamanın başladığı Ekim 2016 ile Ekim 2023 tarihleri arası yaklaşık 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde üç zamanlı tarifede 15,48 milyar liradır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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