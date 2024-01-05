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    Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

    TÜİK'in açıkladığı 2023 enflasyon verileriyle netleşen ÖTV zammından sonra akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Dün akaryakıta indirim geldi. Etiketlerdeki 41 kuruşluk düşüş, yılın ilk indirimi olarak pompaya yansıdı.

    Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024'ün ilk 6 ayında uygulanacak ÖTV oranının belirlenmesiyle akaryakıtta fiyatlar değişti. Döviz kurundaki dalgalanmalar ile petrol endüstrisindeki kriz de devam ederken, pompaya art arda zam geldi. Son artış ise ÖTV vergisindeki düzenleme nedeniyle gerçekleştirildi.

    Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, akaryakıtta uygulanan ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında artırıldı. Zamla 95 oktan benzin 7,52 liradan 9,45 liraya, motorin 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG 5,77 liradan 7,25 liraya yükseldi.

    Böylece, benzinin litresi ortalama 2.30 lira, motorinin litresi 2.17 lira, LPG’nin litresi ise 1 lira artmış oldu.

    MOTORİNE 41 KURUŞ İNDİRİM

    ÖTV zammından sadece iki gün sonra 2024’ün ilk akaryakıt indirimi de geldi.

    Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 Ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE AKARYAKIT FİYATLARI

    Buna göre 3 büyükşehirde akaryakıt litre fiyatları şu şekilde uygunlanmaya başlandı.

    • Ankara’da benzin 37,47 lira, motorin 39,24 lira,
    • İstanbul’da benzin 36,79 lira, motorin ise 38,95 lira,
    • İzmir’de benzin 37,65, motorin 39,86 lira oldu.

    İstanbul’da LPG'nin litresi 19,90 liraya, Ankara’da 19,50 liraya, İzmir'de 19,27 liraya alıcı buluyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZamIndirimMotorin
    Haberler > Ekonomi > Yeni yılın ilk akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
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