Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirmek için 2040’a kadar 300 milyar doları aşan yatırım yapılacak. Petrol üretiminin günlük 1 milyon varile çıkarılması, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve yeni nükleer santrallerin devreye alınması planlanıyor.

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Enerjide 2040’a kadar 300 milyar doları aşacak yatırımların yol haritası hazırlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Millî Enerji 2040” vizyonu doğrultusunda yenilenebilir enerjiden nükleere, petrol ve doğalgazdan madenciliğe kadar birçok alanda yeni hedefler belirlendi.

Bu kapsamda elektrik üretim, iletim ve depolama altyapısının güçlendirilmesi, yeni nükleer santrallerin ve teknolojilerin geliştirilmesi, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığın sona erdirilmesi öncelikler arasında yer alacak.

Yerli enerjiye 300 milyar dolar: Yol haritası 5 Kasım'da açıklanacak

Kamu ve özel sektörün gerçekleştireceği yatırımlarla Türkiye’nin enerji altyapısında kapsamlı bir dönüşüm hedeflenirken yeni yol haritasının 5 Kasım’da kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Bakanlığın öngörülerine göre Türkiye’de kişi başına elektrik tüketimi 2040’a kadar iki katına çıkacak. Bu doğrultuda yeni enerji mimarisinin merkezinde elektrikleşme yer alırken sanayi tesisleri, konutlar, tarım ve ulaştırmada elektrik kullanımı yaygınlaşacak.

Burada dönüşümün en önemli ayaklarından birini elektrikli araçlar oluşturacak. 2040’a kadar trafiğe çıkması beklenen 17 milyon yeni aracın yaklaşık 13 milyonunun elektrikli, 3-4 milyonunun ise hibrit olabileceği öngörülüyor.

Yerli enerjiye 300 milyar dolar: Yol haritası 5 Kasım'da açıklanacak

Böylece ulaşımda petrol tüketiminin ve ithalat bağımlılığı azaltılırken artan elektrik ihtiyacını karşılamak için üretim tesislerinin yanı sıra iletim ve dağıtım altyapısına da büyük yatırımlar yapılacak.

Yeni enerji mimarisinde güneş ve rüzgârda 2035 için belirlenen 120 bin megavatlık kurulu güç hedefinin 2040’a yönelik olarak yükseltilecek. Öte yandan enerji verimliliğinde 2030 sonrasını kapsayacak üçüncü ulusal eylem planı hazırlanacak.

Bir diğer önemli başlık ise kamu enerji şirketlerinin dönüşümü olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), BOTAŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Eti Maden’in yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Beş kuruluşun uluslararası alanda daha etkin faaliyet göstermesi, yeni ortaklıklar kurması ve farklı finansman imkânlarından yararlanması hedefleniyor.

Yerli enerjiye 300 milyar dolar: Yol haritası 5 Kasım'da açıklanacak

Petrol ve doğalgaz üretiminde de hedefler büyütülüyor. Türkiye’nin günlük 300 bin varil petrol üretiminin 2028’de 550 bin varile, 2035’te ise 1 milyon varile çıkarılması hedefleniyor. 2040’ta ise TPAO’nun yurt içi üretimi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaşması amaçlanıyor.

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Nükleer enerji yatırımları da yeni planın önemli parçalarından olacak. Akkuyu NGS’nin ardından yeni büyük ölçekli santraller ve küçük modüler reaktörler üzerinde çalışılırken, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji üretiminde dönüşüm hızlandırılacak.



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