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YHT biletlerine yüzde 25,6 zam! İşte yeni fiyatlar

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YHT biletlerine yüzde 25,6 zam! İşte yeni fiyatlar

Ekonomi Haberleri

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 zam yaptı. Zam sonrası Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıktı. Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye çıkarken, Ankara - Eskişehir bilet fiyatı ise 225 TL’den 280 TL’ye yükseldi. İşte hat hat yeni bilet fiyatları...

2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına zam yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yeni bir zam kararı daha aldı. Kararla birlikte YHT bilet fiyatları yüzde 25,6 oranında arttı.

YHT BİLETLERİ NE KADAR OLDU?

Karar sonrası yeni bilet fiyatları şöyle oldu: 

  • Ankara - Konya hattındaki bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye,
  • Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye
  • Konya - İstanbul hattındaki bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, 
  • Konya - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, 
  • Konya - Sivas hattındaki bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, 
  • Konya - Karaman hattındaki bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye, 
  • Konya- İzmit hattındaki bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.
Düzenleyen:  - Ekonomi
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