Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL'den satışa çıktı
Ekonomi Haberleri
Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, hatırı sayılır bir indirim kampanyası yaptı. Firma yurt dışı bilet fiyatlarını 1 euro ve 1 dolar yaptı. Buna göre Türkiye'den yurt dışına olan biletler 1 dolar + vergi, yurt dışından Türkiye'ye olan biletler ise 1 euro + vergi şeklinde düzenlendi.
AJet, 22-24 Mart tarihlerinde alınacak 31 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak seyahatlerle ilgili önemli bir kampanya başlattı. THY'nin yan kuruluşu olan şirket, yurt dışı uçuşlarını 1 dolar ve 1 euro yaptı.
Buna göre Türkiye'den yurt dışına olan uçuşlar 1 dolar + vergi, yurt dışından Türkiye'ye olan uçuşlar ise 1 euro + vergi şeklinde düzenlendi.
KKTC KAMPANYA KAMPSAMINDA DEĞİL
Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında.
50 bin kontenjanlı kampanya şu ülkeleri kapsıyor: