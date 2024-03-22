Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL'den satışa çıktı

Düzenleyen: Mesut Şahin 22 Mart 2024 10:25 - Güncelleme: 22 Mart 2024 10:30 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, hatırı sayılır bir indirim kampanyası yaptı. Firma yurt dışı bilet fiyatlarını 1 euro ve 1 dolar yaptı. Buna göre Türkiye'den yurt dışına olan biletler 1 dolar + vergi, yurt dışından Türkiye'ye olan biletler ise 1 euro + vergi şeklinde düzenlendi.