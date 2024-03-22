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Haberler > Ekonomi > Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL'den satışa çıktı

Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL'den satışa çıktı

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Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL&#039;den satışa çıktı

Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, hatırı sayılır bir indirim kampanyası yaptı. Firma yurt dışı bilet fiyatlarını 1 euro ve 1 dolar yaptı. Buna göre Türkiye'den yurt dışına olan biletler 1 dolar + vergi, yurt dışından Türkiye'ye olan biletler ise 1 euro + vergi şeklinde düzenlendi. 

AJet, 22-24 Mart tarihlerinde alınacak 31 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak seyahatlerle ilgili önemli bir kampanya başlattı. THY'nin yan kuruluşu olan şirket, yurt dışı uçuşlarını 1 dolar ve 1 euro yaptı. 

Buna göre Türkiye'den yurt dışına olan uçuşlar 1 dolar + vergi, yurt dışından Türkiye'ye olan uçuşlar ise 1 euro + vergi şeklinde düzenlendi. 

KKTC KAMPANYA KAMPSAMINDA DEĞİL

Türkiye'den yurt dışına (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışından Türkiye'ye direkt uçuşlar kampanya kapsamında. 

50 bin kontenjanlı kampanya şu ülkeleri kapsıyor: 

Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL'den satışa çıktı - 1. Resim

Yurt dışına ucuza bilet kampanyası başladı! 30-35 TL'den satışa çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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