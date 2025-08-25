Zan süreci işliyor, memur yine beklemede! 3'üncü toplantı bugün

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyetinin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı. Kurul, bugün üçüncü toplantısı için saat 10.00’da bir araya gelecek.

KAZANIMLARA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri’nde, 11 hizmet kolundaki kazanımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kazanımlardan bazıları şöyle:

Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı. 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı. Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 liradan 6.436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği 1.853 lira artırıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Orman yangınlarına doğrudan müdahale edenlere aylık 2.926 lirayı geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı. Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödemesi 556 lira artırıldı.