'Zarar ediyoruz' yalanı son buldu! Bakanlık harekete geçti, 500 bin mükellef incelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi beyan dönemi öncesi başlattığı Beyanname Gözetim Programı kapsamında riskli bulunan 18 bin mükellef, gönüllü uyumla kurumlar vergisi matrahlarını 32 milyar lira artırdı. Daha önce zarar beyan eden 1046 mükellef ise bu kez kâr beyan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Riskli mükelleflerimizi tespit edip, denetim ve cezadan önce gönüllü uyum sürecine davet ediyoruz. Böylece mükelleflere denetim öncesi önemli bir şans tanımış oluyoruz” dedi.

Vergi Denetim Kurulu'nun Nisan ayında başlattığı programda, ilk etapta 500 bin mükellef tarandı ve yaklaşık 40 bin şirket riskli bulundu. Bu şirketler, denetim öncesi bilgilendirildi ve gönüllü olarak matrahlarını düzeltmeleri teşvik edildi. Bu sayede, birçok mükellef, muhtemel yüksek cezai yaptırımlar ve vergi denetimlerinden kaçınarak vergi uyumunu sağladı.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu, nisan ayında Beyanname Gözetim Programı'nı başlattı.

500 BİN MÜKELLEF İNCELENDİ

Program kapsamında, beyan dönemi başlamadan önce riskli mükelleflerle iletişime geçilerek durumları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Böylece, mükelleflerin vergi beyanlarını daha titiz ve doğru şekilde sunmaları hedefleniyor.

İlk etapta yaklaşık 500 bin mükellef incelenirken, 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 bin şirket riskli olarak belirlendi. Riskli bulunan mükellefler, gönüllü uyum sürecine davet edildi ve yürütülen çalışmalar tamamlandı. Sonuç olarak, sürece dahil olan yaklaşık 18 bin mükellef, kurumlar vergisi matrahlarını toplam 32 milyar lira artırdı.

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'ZARAR EDİYORUZ' YALANI SON BULDU!

Çalışma kapsamında, 2023 ve 2024 geçici beyannamelerinde zarar gösteren 1046 mükellefin yaklaşık 2,36 milyar lira matrah beyan ederek kâr beyanına döndüğü tespit edildi.

Ayrıca, 837 mükellef müfettişleri beklemeden kendi inisiyatifleriyle matrahlarını 502 milyon lira artırdı ve 234 milyon lira zararı beyanlardan çıkardı.

Mükelleflerin yarısı matrahlarını düzeltti veya verdikleri açıklamalarla risk kapsamından çıktı.

Programın %70 başarı sağladığı belirtilirken, uyum göstermeyenler için denetim süreci başlatılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"RİSKLİ MÜKELLEFLERİMİZİ ÇOK RAHAT TESPİT EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönüllü uyum mekanizmasına verdikleri öneme işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni analiz teknikleri ve saha denetimlerimizle, riskli mükelleflerimizi çok rahat tespit ediyoruz. Bu kapsamda vergi denetimleri ve yüksek cezai yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi de gönüllü uyum sürecine bekliyoruz. Riskli olduğunu düşündüğümüz ve gönüllü uyum süreciyle risk durumunu kaldırabileceğimiz firmalarımız için yürüttüğümüz bu çalışmayla, mükelleflerimize denetim öncesi önemli bir şans tanımış olduk. Mükelleflerin üzerinde denetim yükü ve bürokrasi oluşturmayacak, hızlı, pratik, çözüm odaklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."