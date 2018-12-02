Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Rapora göre iç pazarda süren daralmanın etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandığı belirtildi. Konut piyasasında tamamlanmış stoklar ve azalan talep ile birlikte önemli bir birikim oluştuğu belirtilen raporda; “İnşaat sektöründe yurt içi müteahhitler kesiminde yaşanan mali sıkışıklığın aşılması için yeni finansman modellerinin uygulanması hedefleniyor” denildi. İç talepteki küçülmeye karşın ihracat üretim artışı devam ederken inşaat malzemeleri sanayisi genelinde yılın ilk 9 ayında üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Raporda; “İnşaat malzemeleri ihracatı Eylül ayında önemli bir sıçrama gösterdi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 1,82 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk 9 ayında ihracat yüzde 20,8 artarak 15,07 milyar dolara ulaştı. İhracatta kuvvetli artış eylül ayında da sürdü ve 2017 Eylül-2018 Eylül aralığında yıllık ihracat 20 milyar dolara yaklaşarak 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılında ihracat yüksek performans göstermeye devam ediyor. Yakın ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına katkı veriyor. Ayrıca döviz kurlarındaki artışın da ihracatı desteklediği görülüyor” denildi.