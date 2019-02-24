Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Arazi, arsa ve binalar için ödenen emlak vergisine milyonlarca gayrimenkul sahibi mükellef. Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri ise vergiden muaf. Ancak; emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödemek durumunda. Emekliler ve ev hanımlarının 2018’de 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi geliri varsa 2019’da sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin arsası olan da vergi ödüyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir emlak değerleri yeniden belirleniyor. Son olarak 2017 yılında tespit edilen emlak değerleri üzerinden bu yıl da vergilendirme yapılıyor. Bu değerler 2021 yılına kadar geçerli olacak. 4 yılın ara yıllarında tespit edilen rakama yeniden değerleme oranı eklenerek, mevcut yılın değeri bulunuyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 23,73 olarak tespit edildi. Bu yıl ödenecek tutar, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 23,73/2 yüzde 11.865 artırılması suretiyle bulunacak. Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, ara yıllarda bu değere yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Ortaya çıkan rakamın üzerine, gayrimenkulun türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

Bir gayrimenkulu bulunan ve muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda. emlak vergisinin ilk ve ikinci taksidini mutlaka belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Gecikme durumunda ise yüzde 1,40 oranında faiz uygulanıyor.