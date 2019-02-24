Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2018 yılında malzeme endeksi yüzde 29,2, işçilik endeksi yüzde 17,4 arttı. İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,85 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,65 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,81 düştü, işçilik endeksi %0,62 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %29,21, işçilik endeksi %17,45 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,26 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,19 düştü, işçilik endeksi %0,52 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,21, işçilik endeksi %17,43 arttı.