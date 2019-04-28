Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Daha mutlu olmayı bekleyen on binler olduğunu belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Artaş İnşaat olarak sektördeki 41 yılımızı geride bıraktık. 1977 yılında temellerini attığımız firmamız ile daima ülkemize katma değer oluşturan yatırımlara imza attık. Bu süre içinde gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde onlarca başarılı projeyi hayata geçirdik. “Avrupa Konutları” markamız da markalı konut sektöründeki başarımızın bir sembolü oldu. Artaş İnşaat olarak 2018 yılında Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul Park projelerinde toplam 2.534 konutun teslimini gerçekleştirdik. Bugüne dek toplamda 18.500 konut ürettik. 2019 ‘un başında ofis projemiz; Avrupa Office Ataşehir’i tamamladık. Şu anda İstanbul’un Anadolu yakasında Avrupa Konutları Yamanevler, Avrupa Yakası’nda ise ortak girişimlerle geliştirdiğimiz Tema İstanbul Bahçe projemizin inşa çalışmalarına devam ediyoruz. Tüketici nezdinde Avrupa Konutları’nın; kaliteli yaşam alanları sunan, erken teslim edilen ve daima kazanç sağlayan bir marka algısı var. Biz de bu konumumuzu korumak ve geliştirmek anlamında büyük hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlayışla da yatırımlarımızı her yıl artırarak devam ediyoruz” dedi.