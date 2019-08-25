Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem dip seviyeden dönen hem de mart ayından sonra ilk defa artış gösteren endeksle birlikte, zayıflama beklentileri de durdu. Yurtiçi satışlar, ihracat, üretim ve cirolar, uzun süre sonra birlikte artış gösterdi. Bu toparlanma, önümüzdeki aylar için faaliyetlere ilişkin beklentileri destekledi. Güven Endeksinde ise temmuz ayında yaşanan durağanlaşmanın, sonraki dönemlere ilişkin toparlanma işaretleri olarak görülmesi gerektiği belirtildi. İhracat pazarlarında ise güven, temmuz ayında önemli ölçüde artış gösterdi. Güven Endeksi, daha önce olumsuz etkiler oluşturan dış politik ve jeopolitik risklerin de ötelenmesi ile, bu defa olumlu etkilendi. Ekonomideki belirsizlikler de azaldı. Faaliyetlerdeki toparlanma, güvene katkı sağladı.