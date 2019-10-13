Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

16 katlı 8 blokta 426 adet daireden oluşan projede 12 adet ticari ünite de yer alıyor. 83,5 metrekare 1+1, 113 ve 121 metrekare 2+1, 144 metrekarelik 3+1 şeklinde dairelerin yer aldığı Rengi Antalya 2 dönümlük kızıl çam ormanının içerisinde yer alıyor. Tüm bloklarının kaba inşaatı tamamlanan projede teslimler 2020 yılının nisan ayında yapılacak. 1+1 dairelerin 290 bin TL'ye alıcı bulduğu projede 2+1 daireler 390 bin TL'ye, 3+1 daireler ise 490 bin TL'ye satılıyor. Projede liste fiyatı üzerinden yüzde 50 peşinatla 12 ay vade farksız taksit yapılıyor. Bankalardan yüzde 0,98 faiz oranıyla konut kredisi kullanılabiliyor. Peşin ödemelerde ise yüzde 10 oranında indirim uygulanıyor. Projede dairelerin tapuları hemen teslim ediliyor. Antalya Bilim Üniversitesinin hemen karşısında yer alan proje yatırımcılar için oldukça uygun. Sosyal donatıları ile otel konforu sunan Rengi Antalya’da basketbol sahası, kamelyalar, kapalı ve açık olmak üzere 3 adet yüzme havuzu, hamam, sauna, spa, tenis kortu, sinema odası, çocuk oyun alanları yer alıyor.